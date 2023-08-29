В Новосибирске пользователи 2GIS составили рейтинг худших дорог

Жители Новосибирска оценили дороги в 2GIS.

Жители Новосибирска в 2GIS составили рейтинг худших дорог. Об этом пишет «АиФ-Новосибирск».

На пятое место попала улица Сибиряков-Гвардейцев, которую жители оценили в 1,8 балла. Причиной тому является большой поток автомобилей, что приводит к постоянным пробкам. Жители Кировского района вынуждены ежедневно сталкиваться с этой проблемой при дороге на работу. В отзывах люди выражают требование продлить линию метро до этой части города. Также пользователи неодобрительно отмечают отсутствие разметки и неотремонтированные трамвайные пути.

На четвертом месте расположилась дорога на улице Бориса Богаткова, которую пользователи оценили в 1,7 балла. Жители считают, что власти забросили эту улицу, так как некоторые ямы уже существуют десятилетиями. Также горожан раздражают пыльные барханы на дороге.

На третьем месте оказалась Станционная дорога с оценкой в 1,5 балла. Жители возмущены постоянными пробками на этом участке и бесконечными ремонтными работами. Некоторым приходится тратить более двух часов на дорогу на работу из-за заторов.

На втором месте находится проезд Энергетиков, который был оценен в 1,4 балла. Ситуация аналогична Станционной дороге: люди раздражены пробками, вызванными строительством четвертого моста. Заторы образуются даже в полночь, и пользователи шутят о том, что посреди трассы можно торговать едой и водой, так как некоторые жители почти живут среди машин.

Первое место в рейтинге худших дорог Новосибирска заняла дорога на Волочаевской с оценкой в 1,3 балла. Жители жалуются на плохую уборку улицы зимой, что приводит к постоянным пробкам из-за сужения полос движения. Качество дороги также вызывает недовольство горожан, а состояние трамвайных путей является еще одной проблемой, которую необходимо решить.

Как ранее писал Сиб.фм, опубликован топ худших вузов Новосибирска по отзывам 2ГИС.