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Авто общество

В Новосибирске резко подорожал бензин

Фото: тг-канал "АСТ-54 Black"

С конца мая в Новосибирске дорожает бензин.

С начала лета жители Новосибирской области столкнулись с проблемой роста цен на топливо.

Причиной этого стал рост цен на бирже. Согласно данным, опубликованным Новосибирскстатом 23 августа, за последнюю неделю бензин марки АИ-92 подорожал на 15 копеек, марки АИ-95 — на 34 копейки, а дизельное топливо выросло в цене на 33 копейки за литр. Максимальный рост цен был зафиксирован на бензине марки АИ-98 — на 56 копеек.

Аналогичные проблемы с ценами на топливо возникли в Астраханской, Волгоградской и Рязанской областях. В соцсетях жители высказывают свое негодование.

Напомним, с июня цена за литр бензина в Новосибирске выросла на 2,8 рубля.

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Дамир Трубников

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