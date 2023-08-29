В Новосибирске с 1 сентября автобус №13 придет на смену маршрутке №8

С 1 сентября 2023 года в Новосибирске произойдут изменения в схеме маршрута №13.

В Новосибирске с первого дня осени продлят автобусный маршрут №13. Об этом сообщили в пресс-центре новосибирской мэрии.

С осени текущего года автобус будет ходить по улице Мясниковой до Красного проспекта. Отмечается, что в схему не будет входить остановочный пункт «Автопорт Калининский». В пресс-центре подчеркнули, что это имеет отношение к изменению схемы движения маршрутного такси №8.

«Это сделано в целях обеспечения сообщения улицы Мясниковой с социальными объектами, расположенными на улице Земнухова, и крупнейшим транспортно-пересадочным узлом «Площадь Калинина», — уточнили в пресс-центре.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске строители сливают нечистоты в озеро «Жемчужина Сибири». Загрязнением озера занимается одна из строительных компаний. По данному факту прокуратура начала проверку.