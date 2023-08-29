В Новосибирске спасатели в шторм вытащили на берег женщину на сап-борде

Сибирячка попала в шторм на Обском во время катания на сапе.

Жительница Новосибирска в августе решила поплавать на сапе в Обском море. Однако, когда она возвращалась на берег, начался шторм и самостоятельно вернуться у нее не получалось. На помощь ей пришли спасатели из Советского района — Андрей Цыганский и Дмитрий Халяпин, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По словам женщины, она увлекается сап-серфингом уже пять лет, поэтому считала себя хорошо подготовленной. Однако во время шторма буквально не могла сдвинуться с места, к тому же ее начало уносить на глубину. Заметившие ее спасатели взяли девушку со снарядом на катер и отвезли на берег.

В пресс-службе отметили, что спасатели не раз помогали сап-серфингистам. Поскольку на Обском море часто меняется погода, перед прогулками на сап-бордах нужно сверяться с прогнозом.

Напомним, в День города в Новосибирске более 100 человек устроили заплыв на сапах по Оби.