В Новосибирске строители сливают нечистоты в озеро «Жемчужина Сибири»

В микрорайоне Стрижи Новосибирска рабочие сливают нечистоты в озеро «Жемчужина Сибири».

Жители микрорайона Стрижи Новосибирска воюют со строительной компанией, которая загрязняет озеро «Жемчужина Сибири». Об этом сообщил в соцсетях председатель РОЭПО НСО «Зеленая Дружина» Андрей Шамелев.

Местные жители рассказали, что с одной из строительных площадок рабочие активными темпами выкачивают грязные грунтовые воды. Граждане указали на проведение выкачки в лог, откуда отходы проникают в озеро.

Прокуратура приступила к проведению проверки. По словам Дарьи Маниловой, представителя прокуратуры Новосибирской области, специалисты будут контролировать ситуацию.

«После шумихи в чатах, местные активные жители решили взять все в свои руки и попытались пресечь незаконный слив нечистот сподручными средствами. Стекловата, монтажная пена, большое бревна — как видно во второй части представленного видеоролика, в ход шло все, что было поздно вечером у жителей под рукой», — подчеркнул Шамелев.

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