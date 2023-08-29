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общество

В Новосибирске у дамбы Димитровского моста отремонтируют две лестницы

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске отремонтируют два лестничных схода с дамбы Димитровского моста.

В Новосибирске планируется провести ремонт двух лестничных сходов, расположенных на дамбе Димитровского моста. Власти города ищут подрядчиков для выполнения работ. Об этом свидетельствуют данные на портале госзакупок.

Согласно информации, за выполнение работ по двум контрактам будет выплачено более 897 тысяч рублей. Финансирование проекта будет осуществляться из городского бюджета. Заказчиком выступает МКУ Новосибирска "Центральное".

Подрядчику необходимо отремонтировать лестничные сходы, расположенные со стороны домов № 18/1 и 55/5 на улице Фабричной, на правом берегу города. Работы должны быть выполнены до октября 2023 года.

Напомним, в Новосибирске отремонтируют Димитровский мост.

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Дамир Трубников

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