В Новосибирской области прогнозируется снижение урожая зерновых на 35% из-за засухи

Власти Новосибирской области в ожидании сбора порядка 2,17 млн тонн зерна по итогам уборочной кампании текущего года.

Власти Новосибирской области, где в связи с засухой пришлось ввести режим ЧС, ожидают, что по итогам уборочной кампании нынешнего года удастся собрать примерно 2,17 млн тонн зерна. Об этом сообщил ТАСС министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Он подчеркнул, что показатель минувшего года был на 35% больше. По словам Лещенко, по результатам уборочной кампании прошлого года валовой сбор зерновых составил 3 млн 395 тыс. тонн. Согласно предварительным сведениям, общая площадь посевов сельскохозяйственных культур, которые пострадали от непогоды, составила более 239 000 га.

«Прогнозируемый валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составляет 2 178,6 тыс. тонн», — сказал Лещенко.

Ранее он заявлял, что в южных, юго-западных, западных районах региона и в центральной части области наблюдается сложная ситуация. Причиной стали суховеи и аномально сухая и жаркая погода.

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