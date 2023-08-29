В Новосибирской области участники СВО смогут рассчитывать на льготную газификацию

В Новосибирской области у участников спецоперации появится возможность компенсировать расходы на газификацию.

Участники СВО оказались в перечне категорий граждан в Новосибирской области, которые могут рассчитывать на компенсацию расходов на газификацию домов. По поручению губернатора Андрея Травникова были внесены изменения в закон «О предоставлении меры социальной поддержки в виде компенсации расходов, связанных с осуществлением мероприятий по газификации».

На заседании под руководством главы региона 28 августа меру поддержки одобрили в правительстве области. Перечень категорий граждан, которые вправе рассчитывать на компенсацию расходов в вопросе газификации жилого дома, был существенно расширен. Так, в него теперь включены инвалиды боевых действий, ветераны боевых действий, многодетные семьи, малоимущие граждане, участники СВО и члены семей погибших участников спецоперации.

Стоит отметить, что в Новосибирской области догазификации подлежат 60 096 домов. Из этого числа в позапрошлом году подключили 2460, а в минувшем — 18 068. В нынешнем году в планах присоединить 16 377 домов. В будущем году в регионе рассчитывают присоединить 23 191 дом.

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