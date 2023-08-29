В Тюменской области хозяйка агрессивной собаки выплатит компенсацию укушенному ребенку

Суд принял решение взыскать с собачницы 20 тысяч рублей.

В Сорокинском районе Тюменской области хозяйка собаки, которая покусала ребенка выплатит компенсацию морального вреда, пишет Вслух.ру.

Инцидент произошел еще в августе 2022 года в поселке Нефтяник. На восьмилетного мальчика, игравшего со своими друзьями в ограде частного дома, напала собака и покусала его. После нападения ребенок был напуган, испытывал боль и эмоциональное потрясение. Школьнику понадобилась медицинская помощь.

Проверка показала, что хозяйка оставила животное без привязи, не обеспечив присмотр за ним. Суд назначил выплату в 20 тысяч рублей, решение пока не вступило в законную силу.

Напомним, в Новосибирске хозяева агрессивной собаки выплатили 45 тысяч рублей компенсации укушенному ребенку.