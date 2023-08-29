Вяжущая ДНК мышь и гигантские карандаши: где в Новосибирске находятся самые необычные памятники

Достопримечательность — не всегда объект, который имеет историческую ценность, иногда это просто памятники, которые полюбились горожанам, стали важной частью души города. В Новосибирске таких украшений много, некоторые до сих пор удивляют туристов. Рассказываем о самых необычных скульптурах мегаполиса.

Сказочный Новосибирск

В Новосибирске есть необычная, сказочная улица Богдана Хмельницкого с несколькими переулками, где жители и гости города могут увидеть настоящий дом Гулливера, гигантские игральные карты, насладиться фантастической атмосферой. Местные жители называют район Богдашкой. Архитектурой этого необычного места занимался Геннадий Арбатский, который в 1980 году стал первым главным архитектором Калининского района, а с 1982-го руководил архитектурно-художественной мастерской «Красная горка».

Дизайн Богдашки Арбатский придумал сам, не опираясь ни на какие требования. Для тех времён это был прорыв в оформлении городской среды. Первой работой стал как раз дом «Гулливер». Само здание построили ещё в 1947 году, но оформили в 1982–1983 году. Во дворе множество массивных и миниатюрных скульптур: клумба, на месте которой когда-то был фонтан, но вода уже давно не бьёт, гигантские карты и карандаши. Всё это создаёт атмосферу размеренной, спокойной и комфортной жизни.

По соседству находится ещё одно произведение «Красной горки» — двор «Алиса». Он более скромный, немного заброшенный, но тем не менее по-домашнему уютный.

Одомашненные лисы и вяжущая ДНК мышь

В Новосибирске очень любят животных. Это прослеживается как в отношении людей к братьям нашим меньшим, так и в украшении города. Один из интересных памятников находится на аллее от улицы Бориса Богаткова до поворота к дому на Гаранина, 25/2. Зелёная зона с кустами, соснами, уютным газоном хорошо освещена фонарями и создана по проекту архитектора Артёма Ледяева. Её украшает скульптура «Памятник друзьям с собакой». На ней красуются три приятеля с псом, которые запускают воздушного змея. Работа добавила уюта аллее и стала местом притяжения фанатов необычных фото.

Особая любовь к животным — у жителей Академгородка. Обилие белок на каждой аллее научного центра удивляет туристов, но больше впечатляет, что животные совершенно не боятся людей — их спокойно кормят с рук, фотографируют, гладят.

Используют братьев наших меньших и в науке — именно новосибирский Академгородок стал первым местом, где провели эксперимент по одомашниванию лис. Прогресс запечатлели на памятнике генетику Дмитрию Беляеву, который спокойно сидит на скамейке вместе с лисицей. Именно он сделал первый шаг на пути дружбы человека с хищным зверем.

Весомый вклад в науку внесли и мыши. Они — главные помощники наших генетиков. С их помощью понимают механизмы заболеваний, разрабатывают новые лекарства. Так появился известный на всю Россию памятник грызуну, который вяжет спираль ДНК, причём в обратную, левую сторону.

Воспоминания о страшной войне

Среди необычных памятников есть и те, которые относят нас к страшным событиям Великой Отечественной войны. Так, в Академгородке расположена статуя «Вальс Победы». Из звезды Вечного огня вырастает пламя любви, то есть молодая пара, которая танцует вальс. Если присмотреться к скульптуре, то в танце ведёт девушка. Это может быть связано с тем, что после войны молодые люди не умели двигаться под музыку, и такие сложные элементы как кружение дама берёт на себя.

Военную тематику продолжает Аллея памяти призыва. Отсюда, с улицы Холодильной, многие ушли в армию. Центральная скульптура — «Фотоальбом». Из книги будто случайно выпали страницы со снимками, где изображены памятные, трогательные моменты из жизни солдат.

Каждая из них символизирует важный эпизод из жизни военного. Одна посвящена доброй памяти о солдатах, другая — важному свидетельству, третья — прощанию перед долгой разлукой, четвёртая представляет собой танец счастливого воссоединения влюблённых.

Места для необычных фото

Ещё один уникальный памятник — кинотеатру Фёдора Махотина. Его открыли в Ново-Николаевске в 1908 году. Он стал первым в городе. В честь развлекательного заведения возвели постамент в виде катушек с киноплёнками, на которых стоит видеокамера. Его высота — около двух метров. Скульптура напоминает о романтике просмотра плёночных фильмов, а некоторым даёт ощущение ностальгии.