Вяжущая ДНК мышь и гигантские карандаши: где в Новосибирске находятся самые необычные памятники

Достопримечательность — не всегда объект, который имеет историческую ценность, иногда это просто памятники, которые полюбились горожанам, стали важной частью души города. В Новосибирске таких украшений много, некоторые до сих пор удивляют туристов. Рассказываем о самых необычных скульптурах мегаполиса.
Сказочный Новосибирск
В Новосибирске есть необычная, сказочная улица Богдана Хмельницкого с несколькими переулками, где жители и гости города могут увидеть настоящий дом Гулливера, гигантские игральные карты, насладиться фантастической атмосферой. Местные жители называют район Богдашкой. Архитектурой этого необычного места занимался Геннадий Арбатский, который в 1980 году стал первым главным архитектором Калининского района, а с 1982-го руководил архитектурно-художественной мастерской «Красная горка».
Дизайн Богдашки Арбатский придумал сам, не опираясь ни на какие требования. Для тех времён это был прорыв в оформлении городской среды. Первой работой стал как раз дом «Гулливер». Само здание построили ещё в 1947 году, но оформили в 1982–1983 году. Во дворе множество массивных и миниатюрных скульптур: клумба, на месте которой когда-то был фонтан, но вода уже давно не бьёт, гигантские карты и карандаши. Всё это создаёт атмосферу размеренной, спокойной и комфортной жизни.
По соседству находится ещё одно произведение «Красной горки» — двор «Алиса». Он более скромный, немного заброшенный, но тем не менее по-домашнему уютный.
Одомашненные лисы и вяжущая ДНК мышь
В Новосибирске очень любят животных. Это прослеживается как в отношении людей к братьям нашим меньшим, так и в украшении города. Один из интересных памятников находится на аллее от улицы Бориса Богаткова до поворота к дому на Гаранина, 25/2. Зелёная зона с кустами, соснами, уютным газоном хорошо освещена фонарями и создана по проекту архитектора Артёма Ледяева. Её украшает скульптура «Памятник друзьям с собакой». На ней красуются три приятеля с псом, которые запускают воздушного змея. Работа добавила уюта аллее и стала местом притяжения фанатов необычных фото.
Особая любовь к животным — у жителей Академгородка. Обилие белок на каждой аллее научного центра удивляет туристов, но больше впечатляет, что животные совершенно не боятся людей — их спокойно кормят с рук, фотографируют, гладят.
Используют братьев наших меньших и в науке — именно новосибирский Академгородок стал первым местом, где провели эксперимент по одомашниванию лис. Прогресс запечатлели на памятнике генетику Дмитрию Беляеву, который спокойно сидит на скамейке вместе с лисицей. Именно он сделал первый шаг на пути дружбы человека с хищным зверем.
Весомый вклад в науку внесли и мыши. Они — главные помощники наших генетиков. С их помощью понимают механизмы заболеваний, разрабатывают новые лекарства. Так появился известный на всю Россию памятник грызуну, который вяжет спираль ДНК, причём в обратную, левую сторону.
Воспоминания о страшной войне
Среди необычных памятников есть и те, которые относят нас к страшным событиям Великой Отечественной войны. Так, в Академгородке расположена статуя «Вальс Победы». Из звезды Вечного огня вырастает пламя любви, то есть молодая пара, которая танцует вальс. Если присмотреться к скульптуре, то в танце ведёт девушка. Это может быть связано с тем, что после войны молодые люди не умели двигаться под музыку, и такие сложные элементы как кружение дама берёт на себя.
Военную тематику продолжает Аллея памяти призыва. Отсюда, с улицы Холодильной, многие ушли в армию. Центральная скульптура — «Фотоальбом». Из книги будто случайно выпали страницы со снимками, где изображены памятные, трогательные моменты из жизни солдат.
Каждая из них символизирует важный эпизод из жизни военного. Одна посвящена доброй памяти о солдатах, другая — важному свидетельству, третья — прощанию перед долгой разлукой, четвёртая представляет собой танец счастливого воссоединения влюблённых.
Места для необычных фото
Ещё один уникальный памятник — кинотеатру Фёдора Махотина. Его открыли в Ново-Николаевске в 1908 году. Он стал первым в городе. В честь развлекательного заведения возвели постамент в виде катушек с киноплёнками, на которых стоит видеокамера. Его высота — около двух метров. Скульптура напоминает о романтике просмотра плёночных фильмов, а некоторым даёт ощущение ностальгии.
Один из интереснейших памятников — первому светофору. Находится он на пересечении улиц Серебренниковской и Сибревкома. В нём опытные водители узнают «усатого дядю Мишу», который в 1970-х годах регулировал движение на улице Жуковской, на выезде из Новосибирска.
Любопытно, что первый светофор находится не в этом месте, а на два квартала выше — на Коммунистической.
Ещё один необычный памятник — трёхметровый гвоздь — находится недалеко от студгородка НГТУ, рядом со станцией метро «Студенческая». Как только скульптуру построили, общественники возмутились, что украшение не соответствует нормам, а аналог есть в Германии, но потом всё же согласовали концепцию, и гвоздь остался на месте.
На памятнике две фразы с разных сторон: «Будь сильным» и «Забей на всё». Каждый сможет сфотографироваться с той стороны, которая ему больше нравится.
Лавочки в виде телефона
Ещё одна знаковая достопримечательность — аллея связистов рядом со зданием Новосибирской государственной консерватории и головным офисом компании «Ростелеком» на улице Щетинкина, 54.
Аллее дали имя первого генерального директора компании Анатолия Никулина. Он внёс большой вклад в развитие связи в Сибирском федеральном округе и сумел объединить 11 региональных компаний связи в одну.
Аллея представляет собой современный архитектурный комплекс, который сочетает в себе арки, светильники и скамейки в виде телефонных аппаратов. Каждый элемент создаёт особую атмосферу.
Здесь установлены таксофоны и можно бесплатно связаться с любым абонентом в черте города, кроме того, на аллее «Ростелеком» организовал зону бесплатного Wi-Fi.
Таким образом, Новосибирск богат необычными, уникальными и интересными достопримечательностями. Часть из них построена силами местных мастеров. Весомый вклад внёс завод «Искитимцемент», материалы которого легли в основу прочных фундаментов как для памятников, так и для монументальных построек – НОВАТа, цирка, вокзала Новосибирск-Главный.В разное время цемент предприятия поставлялся для строительства ГЭС, взлётно-посадочной полосы аэропорта Толмачёво, Бугринского моста, аквапарка «Аквамир» и других знаковых объектов. Продукцию также использовали при возведении Останкинской телебашни, домов в Ханты-Мансийске, моста через реку Чумыш в Алтайском крае, строительных объектов в Республике Казахстан. Сейчас его используют при возведении крупных промышленных и инфраструктурных объектов, многоквартирных и индивидуальных домов, строительстве современных дорог с цементобетонным основанием.
«В разное время цемент нашего завода поставляли для строительства ГЭС, взлётно-посадочной полосы аэропорта Толмачёво, Бугринского моста, железнодорожного вокзала, аквапарка «Аквамир», НОВАТа и других объектов. Продукцию также использовали при возведении Останкинской телебашни, домов в Ханты-Мансийске, моста через реку Чумыш в Алтайском крае, строительных объектов в Республике Казахстан. Сейчас его используют при возведении промышленных объектов, жилищных крупных инфраструктурных проектов», — отметил директор по маркетингу АО «ХК «Сибцем» Андрей Рубцов.
Работы наших архитекторов и мастеров стали настоящими точками притяжения как туристов, так и местных жителей, желающих сделать яркие и необычные снимки, многие из которых впоследствии разлетаются по социальным сетям.
Генеральный партнёр проекта: Торговый дом «БЭСТ».
Стратегический партнёр проекта: Международный оператор экспресс-доставки СДЭК.
Официальные партнёры:
· ПАО «Ростелеком»;
· АО «Искитимцемент».
Партнёры проекта:
· Банк Левобережный ПАО;
· АО «НЗПП Восток»;
· ООО «ГРУППА МЕТА»;
· Новосибирский Государственный архитектурно-строительный университет Сибстрин;
· ООО «ГЛАВЭЛЕКТРОСНАБ».