За лето 2023 года в школы Новосибирской области взяли на работу тысячу педагогов

За лето 2023 года в школах Новосибирской области начали работать 1000 педагогов.

За лето текущего года в школы Новосибирской области приняли на работу 1000 граждан. В новый учебный год школы региона вступают с показателем вакансий менее 0,5%, сообщил заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

По его словам, в 2022-2023 учебном году в общеобразовательных организациях области насчитывался 25 551 педагогический работник. На 1 июня нынешнего года в школах региона было 1136 вакансий. Отмечается, что потребность в педагогических кадрах была закрыта преимущественно за счет трудоустройства молодых специалистов.

Первого сентября этого года работать начнут более 800 выпускников НГПУ и педагогических колледжей. Кроме того, в летнее время года в Новосибирскую область приехали порядка 100 педагогов из прочих российских регионов. 54 учителя займутся работой по программе «Земский учитель».

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области построят логистический центр Wildberries за 9,2 млрд рублей.