45 конкретных соглашений: «Технопром-2023» усилил практическую роль для развития Новосибирской области

Более 15 тысяч участников, 45 соглашений по конкретным направлениям, 1100 экспертов — подведены итоги X международного форума технологического развития «Технопром-2023», завершившегося на прошлой неделе в Новосибирской области. Заместитель Губернатора Ирина Мануйлова рассказала о подписанных соглашениях и инновационных проектах форума.

В рамках форума «Технопром-2023» были заключены важные соглашения, направленные на развитие Новосибирской области и имеющие практическое применение. Среди них — создание селекционного центра семеноводства, строительство спортивных объектов и реализация совместных проектов в различных областях, включая промышленные, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Более 15 000 очных участников и в разы больше пользователей онлайн из 40 стран мира и 83 региона России приняли участие в работе 223 мероприятий: пленарных заседаний, круглых столов, стратегических сессий, панельных дискуссий, экспертных панелей. Программа форума была разделена на 10 треков: «Цифровые технологии, искусственный интеллект», «Ядерно-инновационные технологии», «Новые материалы», «Энергетика (передача, накопление)», «Высокотехнологичное здравоохранение», «Аэрокосмические технологии», «Агробиотехнологии и генетика», «Экология и климат», «Приборостроение, станкостроение», «Малотоннажная химия, нефтехимия и катализаторы».

Также в «Технопроме» приняли участие более 1100 экспертов. Они выступили в качестве спикеров или модераторов дискуссий. Около 968 спикеров выступили офлайн, а 232 — онлайн. Впервые на форуме были представлены презентационные панели от Новосибирской, Томской и Челябинской областей, а также Республики Башкортостан. Также были представлены регионы Иркутской, Томской областей и Тюменской области. Форум посетили делегации из 20 стран, в том числе Беларуси, Китая, Сенегала, Казахстана, Германии, Киргизии и др.

На выставке, проходившей в рамках форума было расположено 17 индивидуальных стендов. Самые крупные из них – стенды Министерства высшего образования и науки РФ, Сибирской венчурной ярмарки, Нижегородского НОЦ, Новосибирской области, Республики Беларусь, а также лидеров научно-технологического развития региона и страны СКИФ, ИЯФ, СибБИО НОЦ, кампуса НГУ, Архипелага. Всего на выставке были представлены более 230 компаний и проектов.

Организаторами форума выступили Правительство РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Минпромторг промышленности и торговли РФ, Правительство Новосибирской области, Сибирское отделение Российской академии наук, Курчатовский институт.