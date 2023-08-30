Андрей Травников сохраняет высокие позиции в Национальном рейтинге губернаторов

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», в рамках проекта «Национальный рейтинг», опубликовал очередное исследование, посвящённое оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вошел в первую группу рейтинга и занял 14-е место.

Наблюдатели отмечают, что одной из примет стиля работы главы области Андрея Травникова стал учёт при принятии решений мнения граждан, «полноразмерная», а не формальная реакция на общественное мнение и деятельная работа по сигналам с мест.

В этой связи, например, эксперты упомянули августовский эпизод с затруднением выезда для жителей микрорайона и некоторых ЖК из-за изменения схемы движения около недавно открывшегося ледового дворца спорта «Сибирь-Арена» в Новосибирске (к слову, это самое большое спортивное сооружение за Уралом). Андрей Травников в комментарии заявил: несмотря на то, что это – «городской вопрос», региональная власть будет с ним разбираться. Принятым оперативным решением проблемы были устранены.

По оценке большинства экспертов, Андрей Травников, располагающий одобрением своих действий Центром, значимой электоральной базой и поддержкой элит, сохраняет безоговорочное лидерство в избирательной кампании. Среди политических сил в регионе в отношении кандидатуры действующего губернатора преобладает консенсус со знаком «плюс».

«За годы работы Андрей Травников создал образ разумного, уравновешенного руководителя. Не страдает закрытостью и не занимается популизмом — золотая середина. С Москвой выстроил конструктивные отношения, без публичных конфликтов и недопонимания», — отметил политолог Сергей Бирюков, профессор Сибирского института управления.

В положительном багаже действующего губернатора – высокая оценка федеральным центром результатов реализации в Новосибирской области нацпроектов. В рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» три проекта благоустройства общественных пространств в Болотном, Карасуке и Куйбышеве вошли в число победителей конкурса и получат федеральное финансирование на благоустройство в общей сложности до 250 млн рублей. По итогам национального Индекса цифровизации городского хозяйства – «IQ городов» за 2022 год в число лучших по стране вошли сразу три населенных пункта региона – Новосибирск, Бердск и Кольцово.

Губернатор, отмечают эксперты, лично контролирует реализацию проектов развития сельский территорий, выезжая в районы. Новосибирские аграрии, благодаря усилиям губернаторской команды, получат в текущем году рекордную господдержку — 6 миллиардов рублей. Кстати, регион полностью обеспечивает себя продовольствием и отправляет продукцию на экспорт.

Имиджевая копилка Андрея Травникова пополнилась также за счёт того, что Новосибирск дважды становился центром мероприятий федерального масштаба, так или иначе связанных с развитием новых технологий. По итогам проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2023» регион уточнил свою специализацию в рамках нового нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем, сделав акцент на создании тяжёлых БПЛА. Кроме того, губернатор поручил подготовить программу развития технических видов спорта. Выставка «Технопром-2023» привлекла в регион гостей из России и из-за рубежа для участия в мероприятиях, направленных на развитие научно-технического потенциала страны. Открывал форум вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Андрей Травников сохраняет высокую активность в рамках поддержки СВО. В регионе создан центр подготовки «Звезда», где можно пройти военную подготовку. По поручению губернатора ведётся работа по оказанию всесторонней помощи воинским подразделениям в зоне СВО. Среди направляемых туда грузов – автомобили «УАЗ», квадроциклы, каркасные палатки, генераторы, оптические прицелы и др. Посетившая регион председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева высоко оценила областные меры поддержки участников СВО и членов их семей, работу центров реабилитации участников СВО.

На особом контроле губернатора – социальные и инфраструктурные объекты. На финишной прямой – строительство инфекционной больницы, куда уже завозится оборудование. В поле зрения Андрея Травникова также остаются такие крупные проекты, как развитие Новосибирского госуниверситета, дорожные проекты и перспективы развития метро.