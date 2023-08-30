Багровое зарево и взрывы: что известно об атаке Пскова дронами ночью 30 августа 2023

В ночь на 30 августа Псков атаковали беспилотники.

Более 20 дронов атаковали городской аэропорт в Пскове, сообщают местные жители и Telegram-каналы. Информация официально не подтверждена, но инсайдеры местных СМИ утверждают, что в результате атаки произошел пожар в районе аэропорта «Кресты».

Согласно заявлениям профильных пабликов, беспилотники пытались сбить самолеты огненной очередью, и военнослужащие уже приняли меры по их ликвидации. Небо над Псковом и ближайшими регионами закрыто для пролета самолетов, а подъезды к аэропорту перекрыты.

По неподтвержденной информации, два самолета получили повреждения во время атаки. Официальных комментариев от властей пока нет.

Позже с заявлением выступил губернатор региона Михаил Ведерников. По его словам, Минобороны отразило атаку беспилотников. Предварительно, обошлось без жертв.

Напомним, в Новосибирской области перенесли похороны погибшего на СВО бойца.