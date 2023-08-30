Банки отмечают интерес компаний к промышленной ипотеке

С момента старта программы промышленной ипотеки в декабре 2022 года ВТБ заключил с клиентами среднего и малого бизнеса кредитные соглашения на 7,4 млрд рублей. Одобрение банка получили проекты еще на 5,8 млрд рублей.

Промышленной ипотекой воспользовались производители продовольственных товаров, строительных материалов, упаковки, одежды, мебели, различного оборудования, ювелирных изделий и другой продукции. Наибольший объем средств по программе получили клиенты в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Пермском крае и Пензенской области. По данным банка, средняя сумма кредита составляет 85 млн рублей, средний срок – 6 лет.

Клиенты среднего и малого бизнеса могут получить промышленную ипотеку не только на покупку недвижимости для промышленного производства, но и на строительство, модернизацию и реконструкцию таких объектов. Кредиты в рамках программы выдают на срок до семи лет по ставке 5% годовых. Для технологических компаний она составит 3% годовых. Максимальная сумма кредита − 500 млн рублей.

«На начало августа у нас действует 10 тысяч соглашений в рамках льготного кредитования на сумму более 880 млрд рублей. Мы постоянно работаем над повышением доступности льготных программ, чтобы поддержать в развитии как можно больше клиентов. Только за первые восемь месяцев действия промышленной ипотеки мы заключили кредитных соглашений на более чем 7 млрд рублей и рассчитываем на дальнейший рост интереса производственных компаний к ее обновленным условиям», − отметил Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.