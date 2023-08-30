Фигуристка Горбачёва рассказала, где провела ночь после пропажи

16-летняя спортсменка Алина Горбачёва нашлась вечером 29 августа.

Фигуристка Алина Горбачева провела ночь в подъезде жилого дома, как она рассказала на допросе.

Как сообщает телеграм-канал Baza, спортсменка отправилась гулять в парк после тренировки на ледовой арене и затем решила переночевать в подъезде одного из домов. Утром она отправилась по магазинам и кафе на Волоколамском шоссе, а к вечеру планировала поспать в кинотеатре торгового центра «Вегас». Однако сотрудники правоохранительных органов нашли ее уже там.

Ранее Алина была объявлена в розыск после пропажи.

Как ранее писал Сиб.фм, фигуристка Алина Горбачёва пропала после ссоры с тренером. В Следственном комитете вечером 29 августа сообщили о завершении поисковой операции.

«По предварительной информации, местонахождение 16-летней спортсменки установлено. В ближайшее время девушка будет доставлена в подразделение столичного СК для установления обстоятельств её отсутствия», — уточнили в ведомстве.