Горячие танцы в холодной Сибири

Сибирь — климатически уникальный округ. Холода не мешают людям наслаждаться жизнью и искусством. Одно из таких искусств — танцы. А именно — латиноамериканские танцы, которые имеют множество полезных эффектов на тело и психическое состояние человека.

Сейчас наибольший интерес вызывает направление Bashata Sensual. Это танец, который появился в Доминиканской Республике, но быстро стал популярным и в других странах. Это направление привлекает своей эмоциональностью и страстностью.

Уроки стиля Бачата сеншиал можно получить во многих танцевальных студиях Новосибирска. Преподаватель одной из таких студий расскажет, как парный танец может открыть самопознание человека.

«‎Через танец ты без слов можешь показать свои эмоции. Это коммуникация без слов, которая продвигает свободу к самовыражению», — объясняет Татьяна Завразина, сертифицированный преподаватель курса Bashata Sensual.

Татьяна занимается танцами еще с шести лет, а парными — с одиннадцати: «Знакомство с парными танцами началась в Красноярске. Я тогда проходила мимо огромного торгового центра и вижу танцующих людей. Это была импровизация — очень живо и игриво»‎.

Направление Bashata Sensual появилось в 2012 году благодаря двум испанским преподавателям — основателю Хорхе и его танцевальной партнерше Джудит. В новом стиле они выделяют несколько ключевых моментом в танце.

1. Контакт телом. Танцоры тесно прижимаются друг к другу, обмениваясь энергией и эмоциями. Это создает интимную и сильную связь между партнерами, которая проявляется в движениях тела, рук и ног.

2. Волны. Танец включает в себя много вращений, сближений и разделений танцоров, что придает ему живостью и динамикой.

3. Техники ведения и следования.

4. Теория «маятника». Круговые и сегментированные движения разными частями тела.

Татьяна подразделяет направление бачаты под социальный танец: «Социальный тип танца для всех, он для души».

Социальный танец — это стиль танца, который выполняется в паре или группе и включает в себя коммуникацию и взаимодействие между партнерами. В социальном танце нет заранее запланированных хореографий. Танцоры взаимодействуют друг с другом на основе музыки и движущиеся по интуиции. Это позволяет участникам выразить себя и добавить индивидуальный стиль в свои движения.

«В танце мы коммуницируем между собой», — рассказывает Татьяна.

Есть три аспекта побуждения людей заниматься бачатой:

1. Эмоциональный. Татьяна определяет это как «вариант подвигаться после работы».

2. Ментальный. Направлен на отвлечение ума от бытовых дел, работы.

«Сочетает эмоции и понимание процесса», — рассказывает Татьяна.

3. Физический. То есть для физической активности. Инструктор объясняет это как «человек просто хочет похудеть».

Татьяна, как танцор, выбирает социальный вид танцев по нескольким причинам:

1. Самопознание. Через партнера изучаешь себя — «Узнаешь свои внутренние ценности личности — вот это я приемлю, а вот это нет, со мной так можно или нельзя».

2. Свобода взаимодействия. «У меня есть формула по жизни — всегда один плюс один равно три. Всегда».

«Танец — это один плюс один равно три»

3. Музыка — «Музыка всегда сопровождает историю танца. С музыки начинается танец — это самое важное».

«В танце в первую очередь мы понимаем музыку»

Татьяна выбрала изучать и преподавать именно Bashata Sensual, потому что этот стиль «совмещает мою любовь к пластике тела, к концепции перетекания легкого потока. Это техника разума».

Bashata Sensual не только развивает физическую форму и технику танца, но и помогает выразить свою индивидуальность и эмоции. Танцуя этот стиль, можно почувствовать саму суть музыки и раскрыть свой внутренний мир через движения тела.

