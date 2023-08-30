Горячие танцы в холодной Сибири

Сибирь — климатически уникальный округ. Холода не мешают людям наслаждаться жизнью и искусством. Одно из таких искусств — танцы. А именно — латиноамериканские танцы, которые имеют множество полезных эффектов на тело и психическое состояние человека.
Сейчас наибольший интерес вызывает направление Bashata Sensual. Это танец, который появился в Доминиканской Республике, но быстро стал популярным и в других странах. Это направление привлекает своей эмоциональностью и страстностью.
Уроки стиля Бачата сеншиал можно получить во многих танцевальных студиях Новосибирска. Преподаватель одной из таких студий расскажет, как парный танец может открыть самопознание человека.
«Через танец ты без слов можешь показать свои эмоции. Это коммуникация без слов, которая продвигает свободу к самовыражению», — объясняет Татьяна Завразина, сертифицированный преподаватель курса Bashata Sensual.
Татьяна занимается танцами еще с шести лет, а парными — с одиннадцати: «Знакомство с парными танцами началась в Красноярске. Я тогда проходила мимо огромного торгового центра и вижу танцующих людей. Это была импровизация — очень живо и игриво».
Направление Bashata Sensual появилось в 2012 году благодаря двум испанским преподавателям — основателю Хорхе и его танцевальной партнерше Джудит. В новом стиле они выделяют несколько ключевых моментом в танце.
1. Контакт телом. Танцоры тесно прижимаются друг к другу, обмениваясь энергией и эмоциями. Это создает интимную и сильную связь между партнерами, которая проявляется в движениях тела, рук и ног.
2. Волны. Танец включает в себя много вращений, сближений и разделений танцоров, что придает ему живостью и динамикой.
3. Техники ведения и следования.
4. Теория «маятника». Круговые и сегментированные движения разными частями тела.
Татьяна подразделяет направление бачаты под социальный танец: «Социальный тип танца для всех, он для души».
Социальный танец — это стиль танца, который выполняется в паре или группе и включает в себя коммуникацию и взаимодействие между партнерами. В социальном танце нет заранее запланированных хореографий. Танцоры взаимодействуют друг с другом на основе музыки и движущиеся по интуиции. Это позволяет участникам выразить себя и добавить индивидуальный стиль в свои движения.
«В танце мы коммуницируем между собой», — рассказывает Татьяна.
Есть три аспекта побуждения людей заниматься бачатой:
1. Эмоциональный. Татьяна определяет это как «вариант подвигаться после работы».
2. Ментальный. Направлен на отвлечение ума от бытовых дел, работы.
«Сочетает эмоции и понимание процесса», — рассказывает Татьяна.
3. Физический. То есть для физической активности. Инструктор объясняет это как «человек просто хочет похудеть».
Татьяна, как танцор, выбирает социальный вид танцев по нескольким причинам:
1. Самопознание. Через партнера изучаешь себя — «Узнаешь свои внутренние ценности личности — вот это я приемлю, а вот это нет, со мной так можно или нельзя».
2. Свобода взаимодействия. «У меня есть формула по жизни — всегда один плюс один равно три. Всегда».
«Танец — это один плюс один равно три»
3. Музыка — «Музыка всегда сопровождает историю танца. С музыки начинается танец — это самое важное».
«В танце в первую очередь мы понимаем музыку»
Татьяна выбрала изучать и преподавать именно Bashata Sensual, потому что этот стиль «совмещает мою любовь к пластике тела, к концепции перетекания легкого потока. Это техника разума».
Bashata Sensual не только развивает физическую форму и технику танца, но и помогает выразить свою индивидуальность и эмоции. Танцуя этот стиль, можно почувствовать саму суть музыки и раскрыть свой внутренний мир через движения тела.