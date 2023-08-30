Косметолог дала советы по уходу за кожей осенью

Специалист рекомендует использовать более насыщенные и питательные крема.

Медицинский директор клиники Concern, дерматолог-косметолог, кандидат медицинских наук Елена Агафонова рассказала в беседе с RuNews24.ru, как правильно ухаживать за кожей осенью.

По словам специалиста, легкие кремы следует заменить на более насыщенные и питательные. Также следует отдать предпочтение средствам с гиалуроновой кислотой и липидами, восстанавливающими защитный барьер кожи. Вдобавок можно использовать сыворотки и тоники с витаминами А, Е, С и кислотам, подчеркнула дерматолог.

Агафонова предупредила, что солнце довольно активно даже в сентябре, поэтому не стоит принебрегать защитой от солнечного излучения.

«Не забывайте ухаживать за руками и губами, используя для этого питательные вещества. Лучше всего здесь подойдут средства на масляной основе с церамидами», – резюмировала она.

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