Массовая атака беспилотников на регионы России: последние новости 30 августа 2023 года

Сиб.фм собрал всё, что известно на данный момент об атаке беспилотников на территории России.

В ночь на 30 августа несколько регионов в центральной России и Псковская область были подвержены массовой атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате возник пожар на аэродроме в Пскове, где получили повреждения несколько самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. Силы Минобороны РФ приняли меры по отражению атаки, жертв и пострадавших не было.

В остальных случаях украинские БПЛА были сбиты силами ПВО в Брянской, Орловской, Рязанской и Калужской областях. Губернаторы этих регионов сообщили о падении беспилотников, при этом в Брянске при падении одного из них произошел пожар и частично повреждена крыша здания. Один БПЛА был подавлен над территорией Рузского района Московской области. Власти всех регионов ЦФО сообщают об отсутствии пострадавших.

Также была зафиксирована атака морскими беспилотниками в бухте Севастополя. Силы противоподводно-диверсионной обороны завершили работу по ее отражению, но точной информации о количестве и типе уничтоженных целей пока нет.

Аэропорты Москвы временно закрыли на прием и вылет самолетов, однако сейчас все ограничения в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском сняты. Воздушное пространство над Псковом и областью ограничено для пролетов самолетов, аэропорт Пскова 30 августа не работает.