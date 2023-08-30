сегодня
30 августа, 15:40
пробки
5/10
погода
+24°C
курсы валют
usd 95.70 | eur 103.4
сегодня
30 августа, 15:40
пробки
5/10
погода
+24°C
курсы валют
usd 95.70 | eur 103.4
сегодня 13:59
общество

Массовая атака беспилотников на регионы России: последние новости 30 августа 2023 года

Фото: соцсети

Сиб.фм собрал всё, что известно на данный момент об атаке беспилотников на территории России.

В ночь на 30 августа несколько регионов в центральной России и Псковская область были подвержены массовой атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате возник пожар на аэродроме в Пскове, где получили повреждения несколько самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. Силы Минобороны РФ приняли меры по отражению атаки, жертв и пострадавших не было.

В остальных случаях украинские БПЛА были сбиты силами ПВО в Брянской, Орловской, Рязанской и Калужской областях. Губернаторы этих регионов сообщили о падении беспилотников, при этом в Брянске при падении одного из них произошел пожар и частично повреждена крыша здания. Один БПЛА был подавлен над территорией Рузского района Московской области. Власти всех регионов ЦФО сообщают об отсутствии пострадавших.

Также была зафиксирована атака морскими беспилотниками в бухте Севастополя. Силы противоподводно-диверсионной обороны завершили работу по ее отражению, но точной информации о количестве и типе уничтоженных целей пока нет.

Аэропорты Москвы временно закрыли на прием и вылет самолетов, однако сейчас все ограничения в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском сняты. Воздушное пространство над Псковом и областью ограничено для пролетов самолетов, аэропорт Пскова 30 августа не работает.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Александр Борисов
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в