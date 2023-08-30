Мэрия Новосибирска не «узаконила» результаты проведенного с нарушениями аукциона

Арбитражный суд поддержал выводы УФАС по Новосибирской области о нарушении торгов касательно развития территории мегаполиса.

Региональный Арбитражный суд 30 августа текущего года подтвердил правомерность решения Новосибирского УФАС в вопросе торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории областного центра в границах ул. Ипподромской, ул. Фрунзе, Журинского спуска в Центральном и Дзержинском районах. Об этом сообщило Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области.

В мае нынешнего года новосибирская мэрия провела аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории в районе Локомотив-Арены. При проведении аукциона были допущены нарушения, в результате чего прокуратура внесла представление мэру.

Новосибирское УФАС 7 июня этого года признало незаконными действия мэрии по основаниям, отраженным в представлении прокуратуры. Согласно имеющимся сведениям, органу местного самоуправление выдано предписание об отмене торгов в срок до 23 июня текущего года. Мэрия обжаловала предписание и решение новосибирского УФАС в региональном Арбитражном суде. Рассмотрение дела проходило не без участия прокуратуры. И вот сегодня Арбитражный суд согласился с позицией прокуратуры и УФАС.

Как ранее писал Сиб.фм, прокуратура провела проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса под Новосибирском.