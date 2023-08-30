Новосибирская область вошла в число регионов с наиболее успешными практиками по содействию организациям ОПК в поиске нужных специалистов

Регион разрабатывает успешные механизмы по обеспечению предприятий ОПК кадрами.

Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев 29 августа провёл совместное заседание Рабочей группы по реализации задач, определенных в Указе Президента РФ от 29 мая 2023 года №390 «О некоторых вопросах деятельности Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах» и Совета ректоров СФО.

Главная тема обсуждения – кадровое обеспечение организаций оборонно-промышленного комплекса в округе, в том числе с учётом приоритетов научно-технологического развития России. В заседании принял участие Губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Открывая заседание, Анатолий Серышев подчеркнул: «События последнего времени показали настоятельную необходимость подготовки высококвалифицированных специалистов для суверенного развития нашего государства».

В рамках совещания был представлен передовой опыт по обеспечению кадрами предприятий ОПК в субъектах Федерации округа. По словам полномочного представителя, работа по содействию организациям ОПК в удовлетворении потребности в специалистах в регионах округа проводится систематически. Особенно заметны успехи в этом направлении в Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской и Омской областях.

В настоящее время по ряду предприятий ставится задача кратного увеличения производства востребованных видов изделий, что требует дополнительного привлечения квалифицированных кадров. В связи с этим уже сейчас важно создавать условия, чтобы на предприятия приходила подготовленная молодёжь, добавил полпред.

Напомним, что в министерство труда и соцразвития нашей области совместно с образовательными организациями разработало ряд обучающих курсов, выпускники которых закрывают имеющиеся вакансии на ведущих предприятиях ОПК региона. В большей степени требуются квалифицированные работники, а также операторы станков с программным управлением, токари, техники, фрезеровщики, слесари механосборочных работ, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

Один из наиболее эффективных механизмов комплектования кадрами предприятий оборонно-промышленного комплекса – краткосрочное обучение безработных граждан, организованное в соответствии с потребностью работодателя. Такие программы позволяют жителям региона получить новые профессиональные компетенции, повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, а также решить вопрос с трудоустройством. Причём в период прохождения обучения сохраняется право на получение пособия по безработице.

Новая форма привлечения персонала на предприятия, реализующие гособоронзаказ и испытывающие кадровый дефицит, — мобильный кадровый пункт. Специалисты кадровых служб предприятий ОПК выезжают в муниципальные районы региона, где презентуют свои вакансии и отвечают на вопросы жителей об условиях труда, наличии компенсационных выплат и социальных гарантий.

Добавим, что участники заседания сошлись во мнении, что для изменения ситуации важно на федеральном уровне выстроить методически новые программы подготовки специалистов, отвечающие современным стандартам профессий. Кроме того, требуется изменить подходы к формированию целевой квоты, детализировать её в интересах предприятий ОПК.

Органам власти необходимо совершенствовать работу по маршрутизации выпускников на предприятия, информировать ректоров и руководителей предприятий о мерах поддержки со стороны государства и механизмах трудоустройства выпускников.

«Особое внимание следует уделять повышению квалификации педагогических кадров и формированию системы ценностей у молодёжи», – сказал полномочный представитель.