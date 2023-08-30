Новосибирских девелоперов недооценили на Федеральном уровне

Эксперт высказался о конкурсе среди участников рынка недвижимости.

Впервые среди победителей и призеров летнего конкурса ТОП ЖК-2023 не оказалось ни одного проекта из Новосибирска. В двух номинациях 1 и 3 места заняла компания Брусника, но с проектами из Тюмени и Екатеринбурге.

Как сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев, конкуренция была жесткая и Новосибирску было, что предложить. Из знаковых событий этого года можно отметить запуск первой очереди Ельцовского парка рядом с одноименным жилым комплексом, хотя застройщик мог без особых проблем поставить на его месте еще пару жилых домов.

«Есть еще несколько комплексов с аналогичной тематикой «Никольский парк», «Сакура парк», «Новый парк» гармонично вписываются в окружающий ландшафт. Недавно была сдана первая очередь Жилого Комплекса «Akadem Klubb», победителя летнего конкурса ТОП ЖК-2022 в номинации «Лучшее дворовое пространство». Горожане с интересом ждут реализации необычного для Новосибирска проекта «Органика» по реновации территории в парк и общественное пространство», — уточнил он.

Николаев отмечает, что в Новосибирске появилось много зданий с необычными архитектурными решениями, новых и уже реализованных проектов предусматривающих облагораживание парковых пространств и берегового пространства. Огорчает аналитика только продолжающая точечная застройка.

Напомним, в Новосибирске кардинально поменялась система продаж новостроек.