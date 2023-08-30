Новосибирский Минздрав: Какие лекарства не купить без рецепта с 1 сентября

В новосибирском Минздраве рассказали, какие лекарства не получится купить без рецепта с 1 сентября.

В новосибирском пресс-центре «Интерфакса» затронули тему изменений норм продажи рецептурных препаратов. Об этом сообщил региональный Минздрав.

Этот вопрос обсуждали замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова, врио руководителя областного Росздравнадзора Светлана Сгибнева и руководитель отдела организации и контроля «Новосибирской аптечной сети» Ирина Балыбердина. По словам Сгибневой, с первого дня осени в аптеках в систему «Честный знак» начнут включать серию рецепта, дату и номер.

«Аптеки будут фиксировать в системе маркировки три реквизита и, соответственно, если эти реквизиты не будут зафиксированы, они не смогут его вывести из системы маркировки «Честного знака», — сказала она.

При этом отмечается, что имеются в виду не все рецептурные препараты, а лишь 3 категории. Это льготные лекарства, дистанционная продажа рецептурных препаратов (в интернет-аптеках, на маркетплейсах), а также препараты предметно-количественного учета. В последнем случае речь идет о психотропных веществах, сильнодействующих и ядовитых веществах. Получается, что для пациентов все останется прежним, изменения затронут лишь аптеки. Благодаря этому должно снизиться число правонарушений при реализации лекарств.

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