Новый порядок продажи рецептурных лекарств коснется препаратов из специального перечня

Рецептурные лекарства, содержащие психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества, будут продаваться в по новым правилам: аптеки будут предоставлять в государственную систему маркировки «Честный знак» дату, номер и серию рецепта. Продажа остальных медицинских препаратов останется без изменений.

По словам руководителя отдела организации и контроля муниципального предприятия Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть» Ирины Балыбердиной, новые правила — технические и касаются только аптек. Изменения не усложнят торговлю лекарственными препаратами для покупателей.



«Если гражданин применяет без рецепта врача препарат, входящий в группу сильнодействующих, я рекомендую планово записаться на осмотр, пройти необходимую дополнительную диагностику», — подчеркнула замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова.



По словам врио главы территориального управления Росздравнадзора Светланы Сгибневой, начиная с этой пятницы, при отпуске лекарств по рецепту аптеки будут предоставлять в государственную систему маркировки «Честный знак» дату, номер и серию рецепта. Аптеки будут фиксировать в системе маркировки эти три реквизита и без них не смогут продать, во-первых, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества, которые на данный момент продаются недобросовестными аптечными сетями без рецепта. Второй случай фиксации рецепта — лекарственные препараты, отпускаемые дистанционно на маркетплейсах, в интернет-аптеках. Третий вариант — льготные лекарственные препараты. Это необходимо, чтобы избежать мошеннических схем с лекарственными препаратами, купленными за счет бюджета.



Список препаратов предметно-количественного учета (психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ) утвержден приказом Минздрава РФ от 22 апреля 2014 г. № 183н «Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету».