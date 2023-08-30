Пансионат под Новосибирском незаконно использовал песни Джастина Тимберлейка

Пансионат «Лесная сказка» под Новосибирском заплатит 43,5 тысячи рублей за использование музыки без лицензии.

В Новосибирской области в Бердске пансионат «Лесная сказка» заплатит 43,5 тысячи рублей за незаконное использование песен иностранных музыкантов.

Как выяснил Сиб.фм, в пансионате воспроизводились песни Джастина Тимберлейка и Джеймса Бланта, однако у «Лесной сказки» не было лицензии, чтобы использовать записи в коммерческих целях.

В Арбитражный суд поступил иск от «Всероссийской Организации Интеллектуальной Собственности». Организация потребовала 43,5 тысячи рублей за публичное исполнение фонограмм. В деле были 3 песни — «Senorita» Джастина Тимберлейка и «High» с «Wisemen» британского певца Джеймса Бланта.

Суд признал незаконным использование этих произведений и решил взыскать с пансионата деньги в пользу «ВОРНЕР МЬЮЗИК» и «Национального музыкального издательства», которым принадлежат лицензии на эти треки.

Как ранее писал Сиб.фм, блогер Влад Бумага из Белоруссии отсудил 940 тысяч рублей у бизнесменов из Новосибирска.