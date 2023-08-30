Под Новосибирском нашли грибы-мутанты весом 6 килограммов

В лесу под Новосибирском обнаружили огромные грибы.

В лесу под Новосибирском были найдены грибы-мутанты, которые весят до 6 килограммов. Об этом пишет VN.ru

Любители тихой охоты получили солидный урожай благодаря теплому и дождливому августу. Одна из самых удачных находок была сделана в Ордынском районе.

Местная жительница Ольга поделилась фотографиями своего "улова" в группе «Грибы и грибные места Новосибирск». Она сообщила, что возле Петровского сельсовета выросли настоящие грибы-гиганты, которые она определила как дождевики. Обычно вес этих грибов составляет от 1 до 4 килограммов, но грибы, найденные Ольгой, едва умещались в руках. Самый большой достиг веса в 6,3 килограмма.

Специалисты считают, что дождевики могут весить до 15 или даже 25 килограммов, такие исполины встречаются редко. Кроме того, размер плодового тела обратно пропорционален его возрасту. Чем взрослее дождевик, тем хуже его вкусовые качества. Старые дождевики, ставшие бурыми, считаются несъедобными.



Напомним, в Новосибирской области обнаружили гриб горчак.