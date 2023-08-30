Под Новосибирском пропал 43-летний мужчина 27 августа

Под Новосибирском без вести пропал мужчина средних лет.

В Новосибирской области пропал мужчина 43 лет по имени Власов Евгений Валерьевич. Об этом сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

В последний раз гражданин был замечен 27 августа текущего года в поселке Мошковского района. В настоящее время о местонахождении Власова ничего неизвестно. В «ЛизаАлерт» просят всех, кто располагает той или иной информацией о мужчине, сообщить ее по указанным контактам.

Поисковый отряд поделился данными о приметах пропавшего: рост 165 см, худощавое телосложение, голубые глаза, темно-русые волосы. В момент исчезновения мужчина был одет в робу серого цвета и черные кроссовки. Особые приметы: без штанов.

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