Под Новосибирском росгвардеец забрался на «КамАЗ» и спас на пожаре девушек

Двое сотрудников Росгвардии спасли с балкона горевшей квартиры двух девушек и кота в городе Барабинск Новосибирской области.

Происшествие случилось рано утром 30 августа. Двое сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии Андрей Воронкин и Анатолий Иванистов проезжали мимо двухэтажного дома на улице Кирова в Барабинске и заметили на балконе двух девушек.

«На балконе находились две девушки, которые звали на помощь, при этом из квартиры шел густой дым. Девушки были сильно испуганы и сообщили росгвардейцам, что квартира полностью задымлена, и они не могут вызвать пожарных, так как сотовые телефоны остались внутри»,

- рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Новосибирской области.

Анатолий Иванистов, недолго думая, взобрался на крышу грузового «КамАЗа». Напарники спустили на землю двух девушек и вытащили их кота. Прибывшим пожарным пришлось лишь потушить огонь.

«Прибывшим на место пожарным расчетом возгорание было локализовано, а медики службы «03» оказали девушкам медицинскую помощь — их госпитализация не потребовалась. После этого экипаж продолжил работу по маршруту патрулирования, — добавили в пресс-службе Росгвардии, — При пожаре никто не пострадал».

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