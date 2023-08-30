Под Новосибирском задержали Дядю Вову Корейца после занятий гимнастикой

Под Новосибирском задержали пожилого спортсмена после жалобы пенсионерок.

В рабочем поселке Краснообск Новосибирской области задержали Дядю Вову Корейца 29 августа. Об этом сообщает Сиб.фм.

Мужчину 77 лет доставили в отдел полиции после его занятий утренней гимнастикой. Местные бабушки демонстрируют в отношении пожилого спортсмена бурную реакцию, поскольку он находится в хорошей форме и регулярно делает гимнастику в одних шортах. Ситуацию прокомментировал блогер из Краснообска Валерий Котельников.

«В последнее время безобидный старик начал подвергаться форменной травле от старух с горящими глазами. В занятиях гимнастикой они видят эротические танцы, а в обливании холодной водой разглядели даже педофилию», — сказал он.

Накануне бабушкам вновь не понравилось, что Владимир делает во дворе зарядку. Вскоре за ним в очередной раз приехали правоохранители. По словам блогера, инициативу пенсионерок поддерживает одна из районных депутатов.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске строители сливают нечистоты в озеро «Жемчужина Сибири».