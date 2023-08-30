Под Новосибирском защита попросила оправдать экс-главу Искитимского района Лагоду

Бывший чиновник выступит на следующем заседании.

Во вторник, 29 августа, в Искитимском районном суде НСО состоялись прения по уголовному делу в отношении бывшего главы района Олега Лагоды, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в группе “Суды общей юрисдикции Новосибирской области” в “ВКонтакте”.

В рамках заседания защита Лагоды попросила оправдать своего подзащитного. При этом ранее, 4 июля 2023 года, прокурор просил признать бывшего чиновника виновным и отправить его на 3,5 году в колонию общего режима.

Следующее судебное заседание назначено на 12 сентября 2023 года. Планируется, что на нем выступит Олег Лагода.

Напомним, экс-главу Искитимского района задержали в декабре 2020 года. Ему вменяют превышение должностных полномочий. Считается, что он незаконно передал остров в Обском море одному из дачных обществ. В результате на острове развернули масштабное строительство, что привлекло внимание природоохранной прокуратуры. По версии СК, чиновник не имел права продавать данные земли, а реализовав их по по заниженной цене, причинил ущерб государству в 45 млн рублей.





