Полпред похвалил Новосибирскую область за высокие темпы строительства

Новосибирская область вошла в число лучших об обеспечению кадрами предприятий ОПК.

Новосибирская область стала одним из наиболее успешных регионов Сибири в привлечении кадров для оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщили в правительстве региона.

Заседание провел полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Заседание было посвящено кадровому обеспечению организаций ОПК в округе, включая приоритеты научно-технологического развития России.

Серышев отметил, что работа по содействию организациям ОПК в удовлетворении потребности в специалистах в регионах округа проводится систематически. Особенно заметны успехи в этом направлении в Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской и Омской областях.

Анатолий Серышев подчеркнул, что подготовка высококвалифицированных специалистов является необходимостью для суверенного развития государства. В настоящее время ряд предприятий ставит задачу кратного увеличения производства востребованных изделий, что требует дополнительного привлечения квалифицированных кадров.

В правительстве Новосибирской области сообщили, что в министерстве труда и соцразвития региона совместно с образовательными организациями разработан ряд обучающих курсов, выпускники которых закрывают имеющиеся вакансии на ведущих предприятиях ОПК региона. Требуются квалифицированные работники, операторы станков с программным управлением, токари, техники, фрезеровщики, слесари механосборочных работ, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов.