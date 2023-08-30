Скрипачка из Египта получила российское гражданство в Новосибирске

В Новосибирске российское гражданство получила скрипачка из Египта.

Скрипачка оркестра Каирского оперного театра Египта Маргарита Ивановна вместе с семьёй получила российское гражданство в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Маргарите Ивановне 46 лет. Она родилась в Кишиневе Республики Молдавия. Женщина вышла замуж за гражданина Египта и переехала в Каир. Там она работала скрипачкой оперного оркестра Каирского оперного театра, но мечта вернуться на родину не оставляла её никогда.

Жительница Египта присоединилась к Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Ей, мужу и 23-летней дочери удалось получить гражданство по упрощённой системе. После торжественной церемонии принятия присяги им были вручены паспорта РФ.

Мечта Маргариты Ивановны и ее дочери о получении российского образования осуществилась. Девушка сейчас обучается на втором курсе Новосибирского государственного университета, а Маргарита Ивановна планирует пройти профессиональное переобучение для дальнейшего трудоустройства.

Напомним, что директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, что новоиспеченный вирус гриппа A (H3N2) из Египта вызывает тяжелые осложнения у пациентов из группы риска.