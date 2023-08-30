Специалист из Новосибирска допустил попадание в РФ радиоактивной рыбы

Специалист из Новосибирска не исключил, что на прилавках регионов России появится радиоактивная рыба.

Александр Ронинсон, директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания, рассказал, что российский рынок не удастся полностью обезопасить от опасной продукции после сброса воды с японской АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

Причем полностью исключить попадание радиоактивной рыбы на российские прилавки не поможет и ужесточение надзорными органами контроля за ввозимыми в РФ морепродуктами и рыбой. Как известно, японская сторона приступила к сбросам с АЭС 24 августа. Подобное можно будет наблюдать в течение 17 дней.

За этот период в океане окажутся сотни тысяч тонн воды с тритием. Представители рыболовного промысла нашей страны ранее отметили, что перестали заниматься выловом в акваториях, которые попадают в зону сбросов.

По мнению экспертов, есть вероятность, что опасная продукция проникнет на рынок РФ нелегальным путем. Ронинсон назвал это очень серьезной проблемой. Он подчеркнул, что сбросы с японской АЭС скажутся на экосистемах океана. Он призвал придерживаться стандартных правил потребительской грамотности.

«Чтобы поймать радиоактивную рыбу, не обязательно ловить ее рядом с японской АЭС. Океан не перегораживается кордонами, это течения, и радиоактивная вода будет распространяться. Тот, кто проводит незаконный вылов, и нелегально торгует, не сдает продукцию на проверку. Надзорные органы, системы ее просто не видят», — сказал Ронинсон.

Как ранее писал Сиб.фм, в двух районах Новосибирска отремонтируют бомбоубежища.