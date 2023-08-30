Стали известны детали пропажи фигуристки Алины Горбачёвой

Появились подробности о пропаже фигуристки Алины Горбачевой.

В день, когда 16-летняя Горбачева пропала в российской столице, она не желала отправляться на тренировку. Об этом сообщил Телеграм-канал Baza.

Перед началом тренировки Алина и Софья Федченко поссорились. Первая из них ушла в раздевалку. Спустя некоторое время туда пришла Федченко, но там она увидела только коньки фигуристки. Первое время тренеры полагали, что Алина немного постоит на улице и вернется или же отправится домой, но с того времени Горбачеву больше не видели.

В скором времени были начаты поиски пропавшей девушки в районе ледовой арены. В них были задействованы также правоохранители. Алина взяла с собой мобильный телефон, деньги, паспорт, рюкзак и планшет. Ее пытались найти в районе Покровской набережной и Владимирской церкви.

Городские камеры наблюдали Горбачеву в последний раз в начале восьмого вечера в том месте. Найти фигуристку так и не удалось. Девушка на выходе из парка не появлялась. Камеры в Москве ее не фиксировали. Согласно сведениям Baza, в ближайшее время Алина не собиралась выступать на серьезных мероприятиях.

Как ранее писал Сиб.фм, фигуристка Алина Горбачёва пропала после ссоры с тренером.