В двух районах Новосибирска отремонтируют бомбоубежища

В двух районах Новосибирска проведут работы по ремонту бомбоубежищ.

В Новосибирске специалистам предстоит отремонтировать бомбоубежища в двух домах. Сведения о запланированном ремонте появились на портале госзакупок.

В настоящее время власти находятся в поисках подрядчика. Заказчик — департамент земельных и имущественных отношений мэрии. На ремонтные работы направят 1,9 млн руб. из бюджета Новосибирска. Прием заявок на торги осуществляется до шестого сентября текущего года.

Защитные сооружения гражданской обороны расположены на ул. Мира, 28 и Аэропорт, 6. Площадь бомбоубежища в здании на ул. Мира — 179 квадратных метров. Там объект был возведен в 1953 году. Что касается дома на ул. Аэропорт, который был построен в далеком 1937 году, то там ремонтные работы проведут в двух имеющихся защитных сооружениях. Площадь одного из них составляет 66,1 квадратных метра, другого — 78,5.

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