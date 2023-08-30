В Новосибирске босоногая девушка залезла на берёзу и начала лаять

В Новосибирске задержали девушку за нарушение закона о тишине.

В Новосибирске жительница дома №15 по улице Лескова вызвала группу быстрого реагирования из-за шумной компании, которая употребляли наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства безопасности «Гвардия».

Однако прибывшие на место «гвардейцы» не обнаружили никого во дворе, зато услышали голоса и собачий лай в сквере, расположенном поблизости.

На поваленной березе сидела босая молодая женщина в неадекватном состоянии. Она попросила сотрудников вывести ее из сквера, поскольку боялась поскользнуться на мокрой траве и сломать ноги. В это время к ней подошел молодой человек, который решил, что ее собираются арестовать, и попытался утащить ее домой, но она не смогла встать на ноги.

Через какое-то время женщина разозлилась и накинулась на охранников, чтобы отобрать спецсредства. В результате ее пришлось задержать. Теперь ей грозит административное наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей за нарушение закона о тишине.



Напомним, в Новосибирске охранники АБ «Гвардия» задержали вора-наркомана в розыске.