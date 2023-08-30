В Новосибирске МЧС рассылает экстренное предупреждение о ветре до 21 м/с 31 августа

В Новосибирске 31 августа ожидается ветер до 21 метра в секунду.

В Новосибирской области завтра, в четверг, прогнозируется усиление ветра до 21 м/с при грозах. Об этом сообщили в УГМС.

Отмечается, что в регионе пройдут дожди, местами будут наблюдаться грозы. Соответствующее предупреждение начали получать новосибирцы от МЧС.

Согласно данным Gismeteo, 31 августа в Новосибирске в дневное время температура воздуха составит до +25 градусов. Ночью в городе будет до +14.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске объявили штормовое предупреждение из-за обмеления реки Оби. Метеорологи допустили, что уровень воды достигнет 80 см.

Еще ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 1 сентября ожидается дождь с грозами.