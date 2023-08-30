В Новосибирске мужчина похитил трехлетнюю дочь и увез её в Иркутск

В Новосибирске мужчина похитил трехлетнюю девочку из детсада и увез её в Иркутск на год.

В Новосибирске мужчина похитил трехлетнюю дочь из детского сада и на год увез в Иркутск. Об этом сообщили в ГУ ФССП Иркутской области.

По данным ведомства, в 2022 года мужчина забрал дочку из детского сада, однако на него не могли возбудить уголовное дело, так как он не был лишен родительских прав.

Только спустя год суд встал на сторону мамы девочки, который постановил, что ребёнок должен быть под опекой женщины. Судебные приставы начали исполнительное производство, но должник не хотел добровольно исполнять решение суда. Приставы вместе с сотрудниками Министерства социальной защиты, участковым, психологом и матерью девочки отправились к месту жительства отца, чтобы забрать ребёнка.

В ведомстве отметили, что при попытке забрать девочку мужчина спустил на женщину собак. Сейчас пострадавшие находятся в Новосибирске.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области судебные приставы конфисковали автомобиль у любителя горячительных напитков.