В Новосибирске Плющихинскому жилмассиву вернули водоснабжение после аварии

Сутки коммунальщики устраняли аварию на насосной канализации в Октябрьском районе Новосибирска.

В Новосибирске устранили аварию, из-за которой более 60 домов на Плющихинском жилмассиве сутки были без холодной и горячей воды. Об этом сообщил пресс-центр мэрии.

По данным ЕДДС городской администрации, горячее и холодное водоснабжение подали примерно в 1.30 ночи 30 августа во все дома.

“Всего на Плющихинском жилмассиве из-за аварии на кнс от водоснабжения было отключено 64 дома. Аварию почти сутки устраняли городские службы, управляющая компания, в откачке воды также помогали аварийные бригады группы компаний «Русич»”, — говорится в сообщении.

Напомним, 29 августа из-за аварии на насосной канализации жители улиц Татьяны Снежиной, Виталия Потылицына и Плющихинской в Октябрьском районе остались и без холодной, и без горячей воды. На улицах были организованы пункты розлива воды.









