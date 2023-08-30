сегодня
30 августа, 15:41
пробки
5/10
погода
+24°C
курсы валют
usd 95.70 | eur 103.4
сегодня
30 августа, 15:41
пробки
5/10
погода
+24°C
курсы валют
usd 95.70 | eur 103.4
сегодня 14:04
общество

В Новосибирске продлили разрешение на строительство станции метро «Спортивная»

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске разрешение на строительство станции метро «Спортивная» продлили до 25 декабря 2023 года.

В Новосибирске до 25 декабря 2023 года продлили разрешение на строительство станции метро «Спортивная», следует из данных муниципального портала города.

Изначально планировалось, что первую станцию метро в городе за 12 лет откроют к 1 сентября 2022 года. Однако из-за замены оборудования и последующей доработки проектной документации, срок был перенесен на весну, затем на июль, а затем на октябрь 2023 года.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске за срыв сроков сдачи станции метро «Спортивная» оштрафован начальник департамента транспорта.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Дамир Трубников

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в