В Новосибирске родители юных пловцов возмутились миллионными сборами на соревнования

Скандал вокруг областной федерации плавания и СШОР по водным видам спорта назревает в Новосибирске: родители заявили о незаконных поборах на соревнования, после этого их любимого тренера уволили с работы.

12-летняя дочь Ирины* второй год ходит в государственную школу водных видов спорта. Она была туда зачислена в 2022 году, после того, как получила второй взрослый разряд. В коммерческом клубе матери школьницы сказали, что пора идти в серьёзный спорт. По программе «Навигатор» сами занятия были бесплатными в бассейне «Маяк», также мать девочки выбрала, по её мнению, самого хорошего тренера — Елизавету Ческидову.

«Если в школе сдают домашние работы, выполняют контрольные, то здесь соревнования — часть учебного процесса. Для перехода на следующий год обучения нужно выполнить определённый норматив: он есть для каждого возраста. Всё это прописано, всё это в открытом доступе. И так дети идут, идут: всего существует пять ступеней спортивной подготовки,

- объясняет Ирина. — Соревнований у нас проходит достаточно много, где-то раз в месяц, а в год – от 8 до 10. Все соревнования у нас — платные. Перед каждым выходит положение о проведении соревнований, оно разработано министерством спорта и Федерацией плавания Новосибирской области, которую возглавляет Сергей Валерьевич Герасимов, он же возглавляет и нашу спортивную школу. В каждом положении было прописано, что к соревнованиям допускается спортсмен, оплативший стартовый взнос».

Остались без тренера...

Документация о сборах на соревнования имеется в распоряжении редакции Сиб.фм. В начале 2023 года родители учащихся группы, которая относится к ГАУ «СШОР водных видов спорта» начали задавать вопросы: куда уходят деньги, и попросили предоставить хоть какие-то отчётные квитанции. По их подсчётам, только на областные соревнования в декабре 2022-го было собрано порядка 1 миллиона 300 тысяч рублей.

«Мы стали задавать неудобные вопросы, в итоге нашего тренера Елизавету Ческидову уволили, а группу 1 марта расформировали. Нас отправили к какому-то тренеру Федосову, — продолжает рассказывать дедушка ещё одной 10-летней воспитанницы Евгений Чумаченко. — После этого мы заявлений 25 написали в прокуратуру».

Так получилось, что неудобные вопросы от родителей руководству пришлось передавать тренеру Елизавете Ческидовой. Родители воспитанников школы водных видов спорта считают, что косвенно «подставили» любимого педагога: ей пришлось уволиться. Впрочем, шесть человек не захотели прекратить занятия у этого тренера.

«После того, как её уволили, нас стали заставлять платить за занятия. Нам предложили других тренеров, в другом бассейне, но мы шли именно на этого тренера, на её систему подготовки,

- настаивает Ирина. – Она воспитанница Александра Михайловича Ильина, это заслуженный тренер России. У него индивидуальная система обучения без перегрузок организма: нет изнурительных нагрузок, которые есть у других. У него совсем всё по-другому: дети легко проходят тренировки и не пресыщаются этим плаванием».

10 000 рублей вместо 5 000

Дочь Ирины и внучка Евгения продолжают заниматься с Елизаветой Ческидовой в бассейне «Маяк»: но любимые тренировки обходятся семейному бюджету порядка 10 000 рублей в месяц, хотя дети так и остаются воспитанниками той же школы водных видов спорта.

«С 1 марта мы оплачиваем каждое посещение, покупаем абонемент: у нас 190 рублей за 45 минут. Тренировка у нас: два раза по 45 минут – то есть, это 380 рублей за один день. Мы ходим шесть раз в неделю. Четыре недели – вот и получается порядка 10 000 рублей в месяц», — считает Ирина.

Этим летом шесть самых стойких родителей воспитанников школы водных видов спорта вновь решили, что плавание им слишком дорого обходится. Ирина позвонила в УФНС России по Новосибирской области с просьбой разобраться в ситуации, а Евгений продолжил писать жалобы в прокуратуру.

«Основная задача ГАУ – обеспечение учебного процесса, его финансирование. Но они, не обеспечив финансированием учебный процесс, деньги тратят на своё усмотрение, — утверждает Евгений.

– Нам так и не может никто ответить: куда делись 1 миллион 300 тысяч рублей. Это же очень большие деньги! А расходную часть, если посмотреть: ну, допустим, аренда будет 100 000 рублей. А наградная атрибутика, медальки эти – вообще копейки. Все судьи почти – волонтёры тоже, получают очень мало, мальчиков, девочек — бывших спортсменов привлекают. На 1 миллион 300 тысяч рублей здесь и расходов-то не набрать. А таких соревнований в год – десятки!»

Впрочем, пока чёткого ответа о том, куда ушли собранные с родителей на соревнования деньги, инициативная группа так и не получила. В прокуратуре Новосибирской области нарушений пока так и не вывили. Есть некий «Календарь соревнований», который составлен на основе бюджетного финансирования.

«Соревнования, которые не включены в Государственное задание проводятся на базе учреждения на платной основе. Медицинское обеспечение участников соревнований по плаванию осуществляется за счёт средств ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий», — сказано в ответе и.о. прокурора Калининского района Новосибирска Сергея Усова. – Календарный план Учреждения соответствует требованиям федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта плавание. Для тренировочного этапа предусмотрено 4 контрольных соревнования, 2 первенства СШОР, 2 первенства Новосибирской области».

«Пойдём дальше!»

Однозначного ответа о том, насколько законны сборы на соревнования по плаванию, возмущённые родители так и не нашли. Тем не менее, устав платить по 10 000 рублей за занятия в бассейне, они намерены жаловаться и дальше. Общественник Иван Фролов от их имени подготовил письмо министру спорта Новосибирской области Сергею Ахапову.

«Согласно приказу минспорта 1181 ГАУ обязано финансировать согласно минимальных норм расходов своих обучающихся, начиная с командирования на сборы, соревнования до покупки экипировки,

— заявляют возмущенные родители в открытом письме. — По факту ГАУ переложили финансирование спортсменов на их родителей, которые сами оплачивают стартовые взносы, покупают экипировку. Герасимов, как директор ГАУ, получает деньги в виде субсидий на своих обучающихся спортсменов из регионального бюджета и ещё получает деньги от родителей, в виде стартовых взносов, как президент федерации плавания Новосибирской области».

Родители шестерых юных пловцов намерены продолжить бороться за бесплатные занятия спортом для своих детей. Сиб.фм же сделал официальный запрос в министерство спорта и физической культуры Новосибирской области, чтобы узнать насколько законны сборы на подобные соревнования.

Напомним, весной 2022 года скандал также произошел в Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного: там тренера обвинили в насильственных методах воспитания по отношению к 12-летнему мальчику.

*Героиня материала попросила изменить имя.