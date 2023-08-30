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В Новосибирске следователи проверяют сообщения о насилии в отношении несовершеннолетних

Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области

В Новосибирске следователи проводят проверку по сообщению прессы о применении насилия в отношении несовершеннолетних.

В Новосибирске следователи российского СК приступили к проверке по сообщению СМИ о насилии, примененном в отношении не достигших совершеннолетия лиц. Об этом сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.

30 августа одно из СМИ распространило информацию о том, что в Ленинском районе мегаполиса мужчина совершил действия насильственного характера в отношении двух детей. К счастью, жизнь и здоровье несовершеннолетних вне угрозы.

Следователи организовали проведение процессуальной проверки по этому сообщению. Сейчас специалисты пытаются выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении прессы.

Как ранее писал Сиб.фм, началась проверка по факту падения стрелы крана при проведении работ под Новосибирском. Стрела повредила контактную сеть, когда проводились работы на участке железнодорожных путей в Каргатском районе.

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Павел Фролов
Журналист

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