В Новосибирске суд не отменил срок инспекторам ДПС, отпустившим водителя «Инфинити»

В Новосибирском областном суде рассмотрели жалобу двух бывших автоинспекторов, которые по дружбе отпустили водителя «Инфинити» без прав.

Очередное дежурство Евгений Петухов и Сергей Варламов несли на улицах Новосибирска 29 апреля 2022 года. Напарники остановили автомобиль «Инфинити», которым управлял сосед одного из них - Э. Лебедев. У водителя не было ни регистрационного знака, ни прав, однако сотрудники ДПС соседа отпустили. В итоге сами стали фигурантами уже уголовного дела.

«Бывшие сотрудники ДПС превысили должностные полномочия, выразившиеся в непривлечении Лебедева Э.Э. к административной ответственности, то есть совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий и которые повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства»,

- рассказали в Дзержинском районном суде.

В итоге в конце мая этого года Петухову и Варламову было назначено наказание по году условно, со службой в ГИБДД пришлось также расстаться. Летом бывшие автоинспекторы решили обжаловать судимость и подали апелляционную жалобу в Новосибирский областной суд.

«Апелляционным постановлением Новосибирского областного суда от 29 августа 2023 года оставлен без изменений в части наказания приговор Дзержинского районного суда Новосибирска от 23.05.2023, апелляционные жалобы защитника и осужденного – без удовлетворения», — сообщили в Управлении Судебного департамента по Новосибирской области.

Также напомним, что в прошлом году в Ленинском районном суде приговорили двух бывших сотрудников ДПС, которые в День Святого Валентина пытались получить взятку от мигранта с просроченными правами.