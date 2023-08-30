В Новосибирске умерла главный администратор клуба болельщиков «Сибири»

В 30 лет скончалась Екатерина Хлапова, работавшая в клубе болельщиков новосибирской «Сибири».

Главный администратор клуба болельщиков новосибирской хоккейной команды «Сибирь» Екатерина Хлапова скончалась. Об этом стало известно 30 августа из сообщения в группе «ВКонтакте». Ей было всего 30 лет.

Хлапова была преданной болельщицей «Сибири» с 2010 года, а несколько лет спустя вступила в клуб болельщиков, который насчитывает почти 19 тысяч человек. Она начинала с создания артворков и перформансов на трибунах, затем стала главным художником и оформителем ХК. В шлеме с её дизайном выступал вратарь «Сибири» Александр Салак. В 2023 году Хлапова прошла в финал премии «Лучший болельщик КХЛ».

Участники сообщества собирают финансовую помощь для родителей Хлаповой, которые проживают в Казахстане.

Напомним, в ряды новосибирского ХК «Сибирь» влились пять игроков-новобранцев.