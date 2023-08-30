В Новосибирской области 16 местных жителей обвинили в организации занятия проституцией

В Новосибирской области 16 местных жителей обвинили в организации и вовлечении в занятие проституцией.

В региональной прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16 граждан, обвиняемых по ч. 3 ст. 240 УК РФ и ч. 1 ст. 241 УК РФ. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Соответствующее уголовное дело уже направили в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу. Следствие утверждает, что обвиняемые в составе организованной группы организовали занятие проституцией иными лицами в мегаполисе и регионе.

Кроме того, они вовлекли в занятие проституцией по меньшей мере 5 лиц. Все это происходило в период с ноября 2016 по июль 2022 года. Согласно имеющимся сведениям, руководитель группы организовывал незаконную деятельность, а прочие ее члены были администраторами и водителями.

Как ранее писал Сиб.фм, прокуратура провела проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса под Новосибирском.