Выплаты будут 1 сентября 2023 года в Новосибирске: опубликован полный список детских пособий

В Новосибирске СФР рассказал о детских выплатах к началу учебного года.

Социальный фонд России опубликовал график выплат детских пособий на сентябрь 2023 года. Семьи из Новосибирской области будут получать деньги досрочно. С 1 сентября россияне, включая новосибирцев, смогут получать выплаты на детей от 8 до 17 лет, беременные женщины, родители, ухаживающие за ребенком до 1,5 лет, дети до 3 лет и дети военных.

Многодетные семьи в Новосибирской области могут рассчитывать на «школьные» пособия, утвержденные губернатором. Каждый ребенок может получить 330 рублей на покупку канцелярии и по 2 200 рублей на приобретение школьной формы. Мэрия Новосибирска также оказывает финансовую поддержку малоимущим семьям, которые могут получить около 3 000 рублей на сборы к школе. Всего помощь получат более 2700 детей.

Единый день перечисления выплат детских пособий у СФР — 3 число каждого месяца. В сентябре семьи из Новосибирской области получат пособие 1 сентября, так как 3-го числа будет воскресенье. Пособия могут приходить на банковские карты раньше, если день выпадает на выходные. Однако, в отделение «Почты России» пособия могут прийти до 25 числа месяца в зависимости от графика работы почтового отделения.

Также в этот период семьи могут получать единовременные выплаты, такие как пособия при рождении или усыновлении ребенка, а также первую выплату ежемесячного пособия.