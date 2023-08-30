Житель Новосибирска, воспитывающий дочь с ДЦП, рассказал о жизни после оплаты ипотеки

Проживающий в Новосибирске Вадим Внуков, на воспитании которого имеется особенная дочь София, рассказал о жизни после оплаты ипотеки.

Вадим Внуков отметил, что был вынужден тратить денежные средства на ипотеку, а также реабилитацию и медикаменты для своей малышки. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

У Вадима жена ушла из жизни из-за опухоли вскоре после появления на свет Софии. У девочки врачи диагностировали менингит, ДЦП и гидроцефалию. Житель Новосибирска уволился с работы, ведь ей нужен был уход 24/7. Неравнодушные граждане объявили сбор, чтобы помочь мужчине. Спустя некоторое время он все же смог погасить кредит.

«Сейчас деньги от сбора подходят к концу. Осталось только на одну реабилитацию. Весной месячный курс стоил примерно 250 тысяч рублей. Цены сейчас наверняка повысились. Такой интенсив мы проходим два раза в год», — подчеркнул сибиряк.

По его словам, он делает дочке массаж и ЛФК, регулярно ходит с ней в бассейн. Ранее он говорил, что переучивается на инженера-строителя и собирается подключиться к разработке проектов. К сожалению, идея осталась нереализованной, поскольку необходимо постоянно находиться с Софией. Вадим сообщил, что часть времени уделяет онлайн-продажам, пытаясь выйти на необходимый уровень дохода в дальнейшем. Он отметил, что много денег тратится на постоянные обследования и лекарства, добавив, что дочка стремится к вертикализации.

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