Жители Новосибирска назвали желаемый МРОТ

По мнению жителей Новосибирска МРОТ должен составлять 42 100 рублей в месяц.

Минтруд подготовил законопроект об увеличение минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года на 18,5%. МРОТ составит 19 242 рублей, однако, согласно результатам опроса сервисом SuperJob, по мнению жителей Новосибирска, он должен составлять 42 100 рублей в месяц.

Самые высокие запросы к уровню МРОТ высказали москвичи — 44 200 рублей, на втором месте — жители Владивостока (43 900 рублей), на третьем — Хабаровск (42 400 рублей). В пятерку городов с самыми высокими ожиданиями также вошли Санкт-Петербург и Тюмень: местные жители хотели бы установления МРОТ на уровне 42 100 и 41 900 рублей соответственно.

Самый скромный минимальный размер оплаты труда запросили в Пензе (34 500 рублей), Ульяновске (36 100 рублей) и Кирове (36 200 рублей).

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске названы районы города с самыми высокими зарплатами.