«Живёт с тренером»: Медведева проехалась по пропавшей фигуристке Горбачёвой

Столичные следователи завершили поиски пропавшей фигуристки Алины Горбачёвой.

Российская фигуристка Евгения Медведева высказалась об исчезновении своей коллеги Алины Горбачёвой, которую следователи обнаружили живой и невредимой вечером 29 августа.

«Единственное, что я напомню: хоть человек выглядит на 12 лет, но ей уже 16. В этом возрасте человек должен нести ответственность за себя и за свои поступки. Понятно, что существуют такие факторы, как ментальное здоровье, что очень важно. Ситуация в семье. Мы знаем, что спортсменка не живет со своей семьей, а живет с тренером. Это сильный психологический стресс, по-моему. То есть я бы так не смогла. Что случилось, никто не знает, но человек уже довольно-таки взрослый. Поэтому вся ситуация вызывает такой резонанс», — написала Медведева на своей странице в соцсети.

Как ранее писал Сиб.фм, фигуристка Алина Горбачёва пропала после ссоры с тренером.

В Следственном комитете вечером 29 августа сообщили о завершении поисковой операции.

«По предварительной информации, местонахождение 16-летней спортсменки установлено. В ближайшее время девушка будет доставлена в подразделение столичного СК для установления обстоятельств её отсутствия», — уточнили в ведомстве.