40 тысяч жителей Новосибирской области смогут воспользоваться современной медицинской помощью

Губернатор Андрей Травников проконтролировал ход работы по оснащению новой смешанной поликлиники ГБУЗ «Новосибирская клиническая центральная районная больница» в Краснообске. Она будет обслуживать более 40 тысяч жителей региона и предоставит им доступ к современным медицинским услугам.

Губернатору доложили о том, что территория поликлиники уже во многом благоустроена, оборудовано 11 парковочных мест для маломобильных граждан и в общей сложности около 100 мест. До наступления зимы благоустройство территории будет продолжено, в результате чего появятся ещё 100 парковочных мест, будет заменено асфальтовое покрытие, установлены бордюры.

Глава региона напомнил свои требования к таким объектам – заранее продумывать и организовывать доступность – парковки, остановки, тротуары, малые архитектурные формы, освещение. «Во-первых, это объект – долгожданный. Во-вторых – пример от Бердского строительного треста для всех молодых строителей, которые только набираются опыта, как можно строить и быстро, и качественно. А с нашей стороны – подтверждение принципа, который я многократно озвучивал: те, кто строит вперёд, вперёд и деньги получают. Здесь, благодаря усилиям и главврача, и главы Краснообска есть все шансы, что к моменту запуска поликлиники весь комплекс благоустройства территории будет сдан».

Режим работы нового медучреждения будет двухсменным, 6 дней в неделю; режим работы травмпункта – ежедневно, круглосуточно. Количество персонала составит 260 человек, в том числе 90 врачей и 125 человек среднего медицинского персонала. Недостающие вакансии планируется закрыть по программе «Земский доктор».

Как доложил Губернатору главврач Дмитрий Батунин, практика работы новых поликлиник в Верх-Туле и Криводановке показывает, что кадровый состав полностью собирается в новом учреждении в течение 6-7 месяцев. В те поликлиники по программе «Земский доктор» было принято 13 специалистов, они укомплектованы практически на 100%. В 2023 году по этой программе в Краснообскую поликлинику приходят кардиолог, УЗИ-специалист, рентгенолог, онколог. Хирург, травматолог, офтальмолог, ЛОР – эти штатные единицы все уже заняты.

Здание находится на этапе сдачи заказчику. В помещениях устанавливается высокотехнологичное современное отечественное оборудование – этот процесс завершится к 1 декабря. Поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену, с детским отделением на 250 посещений. Объект сдаётся с опережением запланированного срока ввода в эксплуатацию. Изначально ввод был запланирован на 2024 год. Сейчас ведутся приёмо-сдаточные работы, оснащение медицинским оборудованием и мебелью.

Поликлиника построена под контролем министерства здравоохранения региона в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области». Работы начались в 2022 году. Строительство современного поликлинического корпуса НКЦРБ по нацпроекту «Здравоохранение» завершит масштабную модернизацию первичного звена Новосибирского района.

Пятилетняя программа модернизации первичного звена здравоохранения стартовала в нашем регионе в 2021 году. За это время планируется построить, реконструировать или капитально отремонтировать 43 объекта, приобрести для медицинских организаций 425 автомобилей и более 2,2 тыс. единиц нового медоборудования, из них «тяжёлого» – 90 единиц.

В рамках региональной программы в 2022 г. из федерального бюджета (областной бюджет в виде опережающего финансирования) и областного бюджета выделены средства в размере 609,2 млн рублей на оснащение медицинским оборудованием, мебелью и прочим не монтируемым оборудованием поликлиники в Краснообске.